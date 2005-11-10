Coppa Italia verso il modello FA Cup: fino a 32 squadre di Serie C nelle fasi iniziali

La Coppa Italia potrebbe avvicinarsi, seppur in misura moderata, al “modello FA Cup”. È un tema discusso oggi in assemblea di Lega Calcio Serie A, dove non si è parlato minimamente - come da previsioni, anche se non è scontato - della candidatura di Giovanni Malagò a presidente della Federcalcio nelle elezioni del 14 dicembre.

Aumentano le squadre di Serie C

La proposta di cambio di format dovrebbe essere inserita tra le ipotesi previste nel nuovo bando dei diritti Tv - quindi, alla fine, il vero verdetto spetterebbe al mercato - e rappresenterebbe una vittoria della stessa Lega Pro, che da tempo perora questa causa. L’idea sarebbe di inserire più squadre di Serie C nelle fasi iniziali della competizione: attualmente sono 4, l’idea sarebbe di salire a 20 (16 più le seconde squadre) o addirittura 32 (28 più le seconde squadre).

Al momento, si tratta solo di una bozza che sarà discussa nelle prossime settimane. Peraltro, rispetto alla FA Cup, è ancora da decidere se giocare in casa della squadra meno blasonata oppure no. Inoltre, le “big”, cioè le prime 8 di Serie A, entrerebbero comunque in competizione agli ottavi di finale, come adesso. Ma l’allargamento ci sarebbe comunque.