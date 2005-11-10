Crollo totale dell'Italia, a pelo nella Top-10: il Ranking UEFA per il 5° posto in Champions
Dimitri Conti
Debacle totale della Serie A, la due giorni di Champions League si rivela una vera e propria Caporetto per le squadre del massimo campionato italiano, visto che per la prima volta nella storia arrivano quattro sconfitte in contemporanea, nello stesso turno.
Il filotto di sconfitte si riflette anche sul Ranking UEFA stagionale per il 2026/27, che assegnerà un posto extra in Champions League alle prime due federazioni nella speciale classifica. L'Italia dopo l'en plein di sconfitte si posiziona molto lontana dalle zone buone, stazionando al 10° posto. Domani Juventus e Milan in Europa League e Atalanta in Conference hanno l'occasione per migliorare lo score.
RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2026/27
1. Inghilterra (9 squadre in corsa su 9) - 5.944 punti
2. Portogallo (5 su 5) - 5.900
3. Spagna (8 su 8) - 5.875
4. Azerbaigian (1 su 4) - 5.625
5. Norvegia (4 su 5) - 5.600
6. Germania (7 su 7) - 5.571
7. Turchia (4 su 5) - 5.100
8. Austria (3 su 5) - 4.800
9. Grecia (4 su 5) - 4.600
10. Italia (7 su 7) - 4.357