Il ct ucraino Maldera: "L'Inter deve temere i duelli individuali in ampiezza con lo Shakhtar"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 20:44Serie A
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21.10.2026 20:44Serie A
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© foto di Federico Titone
Andrea Maldera, commissario tecnico dell'Ucraina, è presente al Meazza per la partita di Champions League tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk e ha parlato a Prime Video: "Un ruolo come il mio o lo vivi in maniera totale, o non devi farlo. E sono molto orgoglioso di essere il ct della nazionale ucraina, nonostante le difficoltà: è un segnale per la gente, per non mollare".
Cosa deve temere l'Inter dello Shakhtar?
"I duelli individuali in ampiezza, l'Inter gioca a tre e lo Shakhtar ha esterni d'attacco molto abili. Potrebbe essere una chiave".
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