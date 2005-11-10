Il ct ucraino Maldera: "L'Inter deve temere i duelli individuali in ampiezza con lo Shakhtar"

Andrea Maldera, commissario tecnico dell'Ucraina, è presente al Meazza per la partita di Champions League tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk e ha parlato a Prime Video: "Un ruolo come il mio o lo vivi in maniera totale, o non devi farlo. E sono molto orgoglioso di essere il ct della nazionale ucraina, nonostante le difficoltà: è un segnale per la gente, per non mollare".

Cosa deve temere l'Inter dello Shakhtar?

"I duelli individuali in ampiezza, l'Inter gioca a tre e lo Shakhtar ha esterni d'attacco molto abili. Potrebbe essere una chiave".