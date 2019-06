Cutrone, Perotti, Gagliardini: Bonifazi la contropartita studiata dal Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino, spiega Tuttosport, è pronto a liberare Kevin Bonifazi. Questo perché il pacchetto arretrato è già fatto: Izzo, Nkoulou, Djidji, Lyanco, Bremer. Cinque uomini, non c'è posto per il giocatore ventitreenne reduce dal prestito alla SPAL. Ci sono Milan, Inter e Roma e Bonifazi è la possibile contropartita per arrivare a Diego Perotti, Patrick Cutrone o Riccardo Gagliardini.