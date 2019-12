© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. E' questa la decisione comunicata in tarda mattinata dal club tramite il suo sito ufficiale. Un ritiro molto diverso da quello annunciato qualche settimana fa da Aurelio De Laurentiis e poi sabotato dalla squadra al termine di Napoli-Salisburgo. In quella occasione, il club partenopeo parlò di ritiro costruttivo, mentre questa volta il Napoli va in ritiro per i tanti, troppi risultati negativi degli ultimi due mesi. Trattasi di ritiro punitivo, con Ancelotti che ha imposto questa misura per dare una scossa a una squadra che non vince in campionato da 43 giorni.

Come riporta Sky, questa mattina però al momento dell'annuncio dell'allenatore non tutta la squadra era d'accordo con la decisione di Ancelotti.