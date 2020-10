Da De Silvestri a Juwara: tutti i trasferimenti del Bologna

I tifosi chiedono un difensore, che non è arrivato. E un altro centravanti, che manca. Il Bologna, oggettivamente, si è mosso poco, soprattutto in entrata: Mihajlovic ha riabbracciato il fedelissimo Lorenzo De Silvestri, più i giovanissimi Hickey e Vergani. E il talento di Emanuel Vignato, già prelevato in tempi non sospetti. L'infatuazione per Supryaga ha nascosto altri potenziali obiettivi, mentre lì davanti sono partiti anche Falcinelli e Destro.

Le operazioni in entrata -

Aaron Hickey (D) (Heart of Midlothian) DEF

Edoardo Vergani (A) (Inter) PRE

Lorenzo De Silvestri (D) (Torino) SVI

Emanuel Vignato (C) (Chievo Verona) FP

Le operazioni in uscita

Musa Juwara (A) (Boavista) PRE

Mattia Bani (D) (Genoa) DEF

Godfred Donsah (C) (Rizespor) PRE

Gianmarco Cangiano (C) (Ascoli) PRE

Gabriele Corbo (D) (Ascoli) PRE

Antonio Santurro (P) (Catania) PRE

Mouhamadou Sarr (P) (Ascoli) PRE

César Falletti (C) (Ternana) DEF

Diego Falcinelli (A) (Stella Rossa) PRE

Mattia Destro (A) (Genoa) SVI

Luca Rizzo (C) SVI

Ladislav Krejčí (C) (Sparta Praha) DEF