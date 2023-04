Da Koulibaly a Raspadori. Post del Napoli: "Stesso risultato. Stesso minuto. Finale diverso"

"Stesso risultato. Stesso minuto. Finale diverso", scrive sui social il Napoli dopo la vittoria conquistata a Torino contro la Juventus a tempo scaduto. Chiaro riferimento alla vittoria del 2018 con gol di Koulibaly al 93esimo: un successo che in quell'occasione non servì per la conquista dello Scudetto. Stavolta ha segnato Raspadori e lo Scudetto è davvero ad un passo.