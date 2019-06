© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, adesso, è più vicino alla Juventus. 80% per la permanenza è la percentuale snocciolata oggi da Tuttosport in edicola. Una cifra pure al rialzo, perché l'arrivo di Maurizio Sarri va proprio nella direzione dei giocatori di qualità come la Joya bianconera. Inoltre, dato da considerare certamente, non è arrivata nessuna offerta da oltre cento milioni di euro per Dybala, ovvero quella che avrebbe convinto la Juventus a farlo partire.