Dal Napoli alla Juventus, Sarri può quadruplicare il suo ingaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri è il nome caldo per la panchina della Juventus in questi ultimi giorni. Sembrerebbe essere lui il dopo Allegri scelto dalla società bianconera, anche se per esserne certi bisognerà attendere la finale di Europa League fra il Chelsea allenato dall’allenatore toscano e l’Arsenal. Intanto emergono dettagli sull’ingaggio che Sarri potrebbe avere alla Juventus: si parla di circa sei milioni di euro, come riporta Sportmediaset, il doppio rispetto a quanto prende attualmente a Londra, addirittura il quadruplo rispetto all’ingaggio che solo due anni fa gli corrispondeva il Napoli. Ma che rispecchia le ultime mosse di Sarri.

La rottura con il Napoli di De Laurentiis arrivò, anche, sull’aumento di stipendio con Sarri che chiedeva il doppio rispetto ai 1,4 milioni che il patron partenopeo gli garantiva. ADL però non arrivò mai a mettere sul piatto i 3 milioni chiesti dall’allenatore che così volò a Londra alla corte di Abramovich firmando un contratto da 3,5 milioni di euro. Ora, dopo appena un anno, per lui potrebbe profilarsi un altro importante aumento di stipendio con la richiesta avanzata alla Juventus di sei milioni di euro.