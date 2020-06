Dall'Inghilterra: la UEFA pensa al Portogallo anche per la finale di Europa League

La UEFA starebbe pensando al Portogallo come sede anche per la finale di Europa League, oltre che quella di Champions. Se negli scorsi giorni sembrava essere stata raggiunta l'intesa per una divisione dei tornei con la Germania, il Mirror rivela che la UEFA pensa di portare anche la seconda delle sue competizioni continentali in terra lusitana, più precisamente a Porto, al posto della sede polacca di Danzica.