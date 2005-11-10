De Bruyne, l'offerta di Allegri e la risposta super: dominante da play in Champions

"Se De Bruyne si è convinto di giocare in quella posizione da play? Kevin è un giocatore straordinario, gli hi detto che si divertirà molto davanti alla difesa. Poi c'era bisogno di far riposare Lobotka, anche lui quando è entrato ha fatto una buona partita": così l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha risposto in merito alla posizione di Kevin De Bruyne, schierato da playmaker davanti alla difesa contro il Bodo/Glimt in Champions League.

Come sia andato l'esperimento lo hanno visto tutti, stasera: KDB è stato dominante, pur partendo da una posizione più arretrata è riuscito a far girare la squadra, ma anche a imbucare in continuazione, spaccando in due la difesa avversaria. Senza considerare i palloni recuperati. In poche parole, per riprendere le parole di Allegri, De Bruyne sembra essersi effettivamente divertito.

Sarà così? Dovrà essere lui a rispondere, visto che nelle scorse settimane ha fatto capire di preferire una posizione più avanzata. Il belga insomma, passata la necessità di questa sera di dover far rifiatare Lobotka, dovrà valutare anche l'offerta che in maniera aperta, ma cauta, gli sta porgendo Allegri. Posto che a quel punto andrebbe trovata una diversa collocazione al regista che il Napoli ha già, ovvero lo stesso Lobotka. Di certo ora Allegri ha un'opzione in più.