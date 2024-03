De Laurentiis nel mirino dell'UEFA: aperto procedimento per l'episodio con Politano a Sky

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto parlare di sé lunedì nel tardo pomeriggio, impedendo al suo tesserato Matteo Politano di rilasciare l'intervista del pre-partita a Sky Sport relativa alla sfida di ritorno (giocata ieri sera e persa 3-1 dagli azzurri sul campo del Barcellona) del Camp Nou, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Come si legge su Gazzetta.it, l'episodio non è passato inosservato neppure tra le più alte sfere del calcio internazionale: la UEFA, si legge, ha infatti aperto un procedimento disciplinare contro il numero uno della società a tinte azzurre proprio per via dell'episodio. Un comportamento già in partenza condannato dall'emittente satellitare ma che adesso è finito pure nel mirino della UEFA. Il procedimento cita in particolare l'articolo 11 del regolamento UEFA, con riferimento (comma 2b del medesimo articolo) alla violazione delle regole basilari di condotta e decenza.

Nelle scorse ore Federico Ferri, direttore di Sky Sport, aveva condannato con queste parole l'accaduto: ''Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione''.