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De Laurentiis non vuole vendere e spara altissimo. Ma c'è da risolvere la multiproprietà

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 14:10Serie A
22.10.2026 14:10Serie A
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L'incontro tra l'attuale numero uno del club partenopeo e Matt Rizzetta ha riaperto i dialoghi su una possibile cessione del Napoli
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Volete il Napoli? Due miliardi! Aurelio De Laurentiis nell'incontro avuto ieri pomeriggio con l'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta ha risposto così alla domanda sulla valutazione del club partenopeo. Dopo la lunga trattativa degli scorsi mesi conclusa con la fumata nera, i due imprenditori si sono rivisti questa settimana e ieri hanno ripreso i dialoghi in un albergo in pieno centro città.
Patron del Napoli basket ieri vincente in Eurocup, Rizzetta è un imprenditore nato a New York di chiare origini italiane. Negli scorsi mesi ha provato ad acquistare il club partenopeo tramite la Underdog Global Partners, una società con sede nel Connecticut che guida un consorzio di investitori USA. E adesso è tornato alla carica trovandosi di fronte a una richiesta altissima: 2 miliardi di euro, per giunta in un'unica soluzione.

Ma quanto vale davvero il Napoli? E cosa c'è dentro questa valutazione? De Laurentiis ha incluso nei suoi discorsi anche la costruzione del Napoli stadio, ad oggi niente di più di uno dei tanti progetti portati avanti nel corso della più che ventennale avventura alla guida del club. Ci sarebbe evidentemente un centro sportivo anche qui tutto da costruire, poi una rosa che stando alle ultime valutazioni del CIES si aggira tra i 500 e i 600 milioni di euro. E poi, soprattutto, un brand che senza dubbio ha giovato dei recenti successi. Della gestione virtuosa di un De Laurentiis che spesso ricorda i 31 milioni di euro investiti nel 2004 per acquistare un pezzo di carta.

Quanto vale il Napoli

Alla domanda 'quanto vale il Napoli' ha recentemente provato a dare una risposta lo scorso maggio il portale specializzato Football Benchmark. Tenendo conto di cinque parametri (redditività, popolarità, potenziale sportivo, diritti tv e proprietà dello stadio, ndr) è stata stilata una classifica sul valore dei principali club europeo. Il Napoli è oggi 19esimo, in Italia dietro a Inter, Juventus e Milan. Valore complessivo di 967 milioni di euro, ovvero la metà rispetto alla richiesta di De Laurentiis.

Napoli o Bari giù dalla torre?

La domanda allora sorge spontanea: De Laurentiis vuole davvero cedere il Napoli? La risposta è no. "C'è qualcuno capace di pagare i miei sforzi di un quarto di secolo? Non lo so, ma se c'è si faccia avanti, poi verificheremo e valuteremo", disse a margine della cerimonia dei Collari d'Oro al CONI. Questione di cuore ancor prima che di portafoglio come ribadito anche oggi: "Io per il momento non ho deciso di vendere". Sorge però un'altra questione: stando alle attuali regole sul divietò di multiproprietà, una decisione tra il Napoli e il Bari dovrà esser presa prima dell'inizio della stagione 2028/29. Ad oggi per la famiglia De Laurentiis sarebbe più semplice cedere il club biancorosso, una cessione che la piazza pugliese da mesi chiede a gran voce. Molto (molto, molto...) più redditizia sarebbe invece la cessione del Napoli, ma anche più complicata: a due miliardi di euro senza stadio né centro sportivo praticamente impossibile.

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