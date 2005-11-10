Diego Moreira un anno fa valeva circa 18 milioni. Il suo 2026 è stato ottimo perché, oltre a giocare 11 gare di Europa League con lo Strasburgo, è riuscito a mettere a segno sei gol, con il tecnico belga Rudi Garcia che ha deciso di convocarlo per il Mondiale, facendolo entrare però solamente nei sedicesimi di finale.

L'impatto con il mondo Milan

"I primi giorni per me sono stati magici. È una nuova esperienza: i miei compagni mi hanno accolto bene sin dal primo giorno e mi sento a casa sin da quando sono arrivato qui. Per me è stato semplice ambientarmi. Sicuramente sono pronto per giocare e aspetto solo il mio momento: credo che il coach mi manderà in campo al momento giusto per lui e per me. I milioni spesi per me? "Non dico di sentire la pressione ma piuttosto mi sento onorato. Se il club investe tanti soldi in alcuni giocatori, vuol dire che credono in questi giocatori. È il momento di dimostrare che hanno fatto bene a credere in me e dunque darò tutto me stesso sul campo per la mia squadra e per i tifosi".

Valutato meno di quanto pagato

In questo momento Diego Moreira vale circa 45 milioni, meno dei 50 - più bonus - che il Milan ha deciso di sborsare per mettere definitivamente fine alla questione erede di Rafa Leao. Poi, certo, Alphadjo Cisse sta facendo benissimo e non può essere ignorato.