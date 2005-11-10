Difesa Milan: ora Tomori, poi il mercato di gennaio. Intanto Carvajal esce dagli svincolati

Il 2026 per due giocatori del Milan è terminato con ampio anticipo. Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia, infatti, saranno costretti ad uno stop forzato prolungato, con l'appuntamento per l'eventuale rientro in campo da schedulare non prima del nuovo anno.

Saelemaekers e Gabbia, arrivederci al 2027

Nello specifico, il belga nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra già operata nel 2024 (decisione presa nella giornata di ieri dopo una visita specialistica ad Amsterdam). Per il difensore italiano - uscito infortunato dalla gara contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato - una decisione invece non è stata ancora presa. Gli esami hanno evidenziato una lesione del flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo e nei prossimi giorni si sottoporrà a un consulto specialistico per stabilire se procedere con un intervento chirurgico oppure con una terapia conservativa.

Chi resta a disposizione di Amorim

A prescindere dalla definizione dei tempi di recupero, che saranno più chiari nel corso delle prossime settimane, resta per il Milan una doppia tegola che - soprattutto con il ko di Gabbia - riduce in maniera sensibile il numero dei difensori centrali di ruolo sui quali può contare Amorim. La batteria dei centrali ad oggi comprende Pavlovic, Mario Gila e De Winter, oltre a Tomori reintegrato in rosa dopo la chiusura del mercato estivo. A questi si aggiungono il giovane Diawara e Filippo Terracciano come eventuale braccetto di destra nella difesa a 3 (così come lo stesso Bartesaghi da poter utilizzare in quella posizione in casi di assoluta emergenza).

Tocca a Tomori

Evidente, ad ogni modo, come il Milan dovrà da gennaio puntare su un nuovo innesto utile per integrare il reparto. Mancano ancora diversi mesi, certo, ragion per cui nel frattempo, come detto, ci sarà spazio per Fikayo Tomori. L'inglese classe '97, in scadenza di contratto, dopo un'estate sul mercato (interessi più concreti dalla Premier e qualche voce dalla Turchia), dopo il gong è rientrato a far parte del progetto Milan, pur mai scendendo in campo e collezionando solo panchine. Inevitabile, adesso, aspettarsi un minutaggio in crescita. Fino a gennaio, appunto.

In attesa di gennaio

Quando il Milan potrà tentare l'affondo per un nuovo giocatore, dal nome di Goncalo Inacio che rimane sempre caldo, fino a quel Leny Yoro che a Manchester Amorim ha lanciato senza esitazioni. E il mercato degli svincolati? Al momento la lista dei calciatori senza contratto - da Acerbi a Sergio Ramos, tanto per citarne due (qui la lista) - non rappresenta una soluzione adeguata per il Milan. Una lista dalla quale, per la cronaca, nelle ultimissime ore è uscito anche Dani Carvajal, l'ex Real Madrid che ha firmato proprio oggi col Getafe.