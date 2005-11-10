Il mercato non finisce qui: si può attingere dagli svincolati. Diatta ha trovato squadra

Il mercato non finisce qui: si può attingere dagli svincolati. Diatta ha trovato squadraFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Mercato terminato in Italia, ma sarà ancora possibile attingere dagli svincolati. Si tolgono dalla lista Neto, nuovo portiere della Juventus e Danny Ings che sarà il nuovo attaccante del Wycombe. Questa una selezione dei nomi più interessanti:
PORTIERI
Jasper Cillessen (1989, Paesi Bassi)
Alessio Cragno (1994, Italia)
Alfred Gomis (1993, Senegal)
Sergio Rico (1993, Spagna)
DIFENSORI
Francesco Acerbi (1988, Italia)
Youcef Atal (1996, Algeria)
Kevon Bonifazi (1996, Italia)
Dani Carvajal (1992, Spagna)
Matteo Darmian (1989, Italia)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Tyronne Ebuehi (1995, Nigeria)
Samuel Gigot (1993, Francia)
Raphael Guerreiro (1993, Portogallo)
Elseid Hysaj (1994, Albania)
Emil Krafth (1994, Svezia)
Pol Lirola (1997, Spagna)
Adam Masina (1994, Marocco)
Sergio Ramos (1986, Spagna)
Chris Smalling (1989, Inghilterra)
Oleksandr Zinchenko (1996, Ucraina)
CENTROCAMPISTI
Jean-Daniel Akpa Akpro (1992, Costa d'Avorio)
Moatasem Al-Musrati (1996, Libia)
Dele Alli (1996, Inghilterra)
Mitchell Bakker (2000, Paesi Bassi)
Gaetano Castrovilli (1997, Italia)
Mahmoud Dahoud (1996, Germania)
Viktor Kovalenko (1996, Ucraina)
Tanguy Ndombélé (1996, Francia)
Jean Onana (2000, Camerun)
Roberto Pereyra (1991, Argentina)
Paul Pogba (1993, Francia)
Renato Sanches (1997, Portogallo)
Adrien Tamèze (1994, Francia)
Matias Vecino (1991, Uruguay)
ATTACCANTI
Kerim Benzema (1987, Francia)
Edinson Cavani (1987, Uruguay)
Manolo Gabbiadini (1991, Italia)
Mauro Icardi (1993, Argentina)
Joselu (1990, Spagna)
Ryan Kent (1996, Inghilterra)
Riyad Mahrez (1991, Algeria)
Anthony Martial (1995, Francia)
Leonardo Pavoletti (1988, Italia)
Nemanja Radonjic (1996, Serbia)
Jadon Sancho (2000, Inghilterra)
Raheem Sterling (1994, Inghilterra)
Wilfried Zaha (1992, Costa d'Avorio)