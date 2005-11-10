La differenza di rosa e l'ultima chance per evitare i playoff: così l'Inter può battere lo Shakhtar

Come Dottor Jekyll e Mister Hyde, esiste un'Inter da campionato e quella da Champions League. Se in Serie A i nerazzurri hanno finora dimostrato una superiorità pressoché totale in tutte le sette partite fin qui disputate, lo stesso non è accaduto in Europa. Christian Chivu e i suoi arrivano all'appuntamento di mercoledì sera a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk con due sconfitte, sei gol incassati e zero punti.

Ultima spiaggia per il Playoff

La voglia di riscatto davanti al proprio pubblico, che una settimana fa aveva visto il Club Brugge fare il bello e il cattivo tempo, potrebbe essere la scintilla capace di accendere l’Inter. La sfida di domani, inoltre, rappresenta un passaggio cruciale per Chivu e i suoi che avranno bisogno di tre punti, e non meno, se vorranno provare a inseguire un posto tra le prime otto ed evitare di finire nelle insidie del turno playoff.

L'enorme differenza di qualità

A fare la differenza potrebbe poi essere l'enorme differenza di valori in campo. Nonostante i nerazzurri siano orfani del loro capitano Lautaro Martinez e di giocatori esperti come Stones, Pavard e Jones, possono contare su una rosa dal valore - secondo Transfermarket - di oltre 738 milioni di euro: quasi quattro volte in più rispetto ai 198 dello Shakhtar. Per gli ucraini di Arda Turan, complice la guerra, sono lontani i tempi in cui la squadra dominava in Europa arrivando anche a vincere la Coppa UEFA nel 2009. Oggi la squadra è certamente più modesta, nonostante in questa Champions sia ancora imbattuta.