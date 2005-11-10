Diouf è un insostituibile dell'Inter. E Pio Esposito ha giocato più di Thuram

Anche l'Inter è fra le squadre che deve ancora scoprire del tutto il potenziale e l'impatto che potranno avere gli acquisti del mercato estivo conclusosi poche settimane fa. La testimonianza arriva dalla lista dei giocatori più impiegati da Cristian Chivu in questo avvio di stagione, con nessuno dei nuovi nella top 10. Anche se col proseguire della stagione, viste le tante partite in programma, di certo aumenteranno i minuti di molti interpreti della rosa.

Solo Barella tiene il passo di Josep Martinez

Come spesso capita, il portiere titolare è quello con più minuti di gioco. Al netto di qualche errore e di critiche piovute da più parti, Josep Martinez ha giocato tutte le partite della squadra fino a questo momento, in attesa dell'esordio di Provedel. Dietro il portiere spagnolo c'è Barella con 510 minuti, quindi Alessandro Bastoni. Quarto in questa graduatoria Andy Diouf, di fatto promosso esterno destro titolare, con più minuti di Lautaro Martinez. Fra gli attaccanti, da segnalare come Pio Esposito abbia accumulato un minuto di gioco in più rispetto a Marcus Thuram, ideale titolare dell'attacco nerazzurro. Curtis Jones ha messo insieme 242 minuti, John Stones 144 ma nel mezzo c'è anche l'infortunio. Fanalino di coda Aleksandar Stankovic dopo il riscatto dal Club Brugge e le offerte multimilionarie rifiutate in estate: per il figlio d'arte solo 15 minuti di campo.

I 10 più impiegati dell'Inter

1. Josep Martinez - 540 minuti

2. Nicolò Barella - 510 minuti

3. Alessandro Bastoni - 482 minuti

4. Andy Diouf - 435 minuti

5. Lautaro Martinez - 414 minuti

6. Manuel Akanji - 413 minuti

7. Piotr Zielinski - 382 minuti

8. Yann Bisseck - 369 minuti

9. Federico Dimarco - 316 minuti

10. Francesco Pio Esposito - 291 minuti