Domani Inter-Shakhtar, senza pranzo UEFA prima. È una richiesta del club ucraino
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Dimitri Conti
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Oggi alle 09:45Serie A
autore Dimitri Conti
20.10.2026 09:45Serie A
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Domani l'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk per la partita valevole come 3^ giornata della Fase Campionato di Champions League e tra gli eventi istituzionali previsti, in realtà per domani ovverosia il giorno stesso dell'incontro, ci sarebbe anche il pranzo UEFA.
Usare il condizionale però è d'obbligo, perché come spiega La Gazzetta dello Sport, questa volta nono ci sarà. Gli ucraini, partiti con due giorni d'anticipo per raggiungere Milano a causa delle difficoltà logistiche, hanno chiesto come in altre occasioni di saltare l'appuntamento, con il fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vittime della guerra.
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