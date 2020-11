Domani Real Madrid-Inter, Zidane ne convoca 21: out Nacho e altri 3. Ci sono 8 attaccanti in lista

Sono noti i 21 convocati del Real Madrid per la sfida di Champions League contro l'Inter, in programma domani alle 21 e valida per la terza giornata del Gruppo B. Nella lista, come confermato dallo stesso club, non ci sono gli infortunati Nacho, Dani Carvajal e Alvaro Odriozola, oltre al difensore Militao risultato positivo al Covid-19. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Courtois, Lunin, Altube.

Difensori: Sergio Ramos, R. Varane, Marcelo, F. Mendy, Santos.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco.

Attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vazquez., Jovic, Vinicius Jr., Mariano Diaz, Rodrygo.