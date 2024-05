Lazio, ballottaggio Provedel-Mandas: i dubbi di Tudor in vista dell’Inter

Un ballottaggio che fino a due mesi sarebbe stato folle anche solo immaginare. In vista della sfida di domenica a San Siro Igor Tudor si ritrova davanti a una scelta estremamente complicata. Contro l’Inter infatti sarà definitivamente recuperato Provedel dopo gli ormai due mesi abbondanti di stop. Due mesi in cui Mandas si è preso di prepotenza i titoli dei giornali, raggiungendo l’apice delle sue prestazioni proprio domenica scorso contro l’Empoli.

La situazione

A questa situazione si è arrivati perché Provedel lo scorso 13 marzo andando a saltare nel recupero di Lazio. Una forte distorsione alla caviglia ha escluso l’ex Spezia da campo per circa due mesi, nonostante le buone prove in allenamento. In questi due mesi è salito in cattedra Mandas, che da oggetto misterioso aveva già fatto bene contro la Roma nel derby di Coppa Italia. Negli ultimi due mesi però è arrivato un salto di qualità enorme e adesso togliere Mandas dal campo è quasi impossibile .

Il dilemma di Tudor

Faccio giocare il portiere titolare o mi fido di Mandas e di fatto chiudo il campionato con il greco? Questo il grande interrogativo a cui Tudor dovrà rispondere nelle prossime 48 ore. In vista dell’Inter ci sarà un ballottaggio non da poco, con Provedel che si aspetta di giocare dopo l’investitura di Tudor della scorsa settimana. “Provedel è e resta il nostro numero uno. Non è ancora al meglio: ma spero di averlo presto”. Le parole di Tudor pre-Empoli sono a favore di Provedel. Ma in questo momento, e Tudor lo sa, togliere Mandas è impossibile.