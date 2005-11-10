Donyell Malen, al centro dell'attacco si sente meglio. More comfortable, da 55 milioni

I due gol al Real Madrid sono la punta dell'iceberg di Donyell Malen. Il 2026 probabilmente sarà l'anno migliore della sua carriera, al netto di un Mondiale giocato così così, ma comunque considerato come un titolare da Ronald Koeman, pur con qualche riserva dopo le prime due partite. Malen però è caduto come un asteroide sulla nostra Serie A: avrebbe vinto tranquillamente la classifica dei cannonieri qualora avesse iniziato a giocare ad agosto, ma già così è arrivato secondo dietro solo a Lautaro Martinez.

L'intervista

Nei giorni scorsi ha parlato della sua esperienza a Roma. "Ho sempre fatto gol? Mai così tanto. E fin dalle prime giornate. Cosa è cambiato? Penso un po’ tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo. Addio all'Aston Villa? Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore. Al centro è la posizione in cui mi sento meglio, more comfortable".

Il valore

È chiaramente cresciuto di molto rispetto a quando non segnava con l'Aston Villa. Nel sistema di gioco di Gasperini si è integrato alla perfezione, raggiungendo il valore di mercato di 55 milioni di euro. Certo, probabilmente se qualche italiana dovesse presentarsi andrebbe a pagare (molto) di più rispetto all'attuale valutazione.