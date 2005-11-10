Douvikas spreca, Bakola in offside: Como e Sassuolo si annullano, è 0-0 al 45'

Un primo tempo senza gol ma con un paio di occasioni per Como e Sassuolo: al Sinigaglia regna lo 0-0.

Douvikas spreca

Nel debutto del Como con la terza maglia al Sinigaglia, in una giornata da cartolina e senza nemmeno una nuvola, il Sassuolo ha sfidato a viso aperto i padroni di casa. Con un tridente offensivo Berardi-Bowie-Benja Dominguez ha messo in apprensione la linea difensiva di Cesc Fabregas, specialmente sul lato di Couto nel duello con l’esterno argentino. Gara chiusa, che richiede pazienza e timing corretto per trovare gli spazi ideali, come successo al 17’. Geniale intuizione di Ricci per pescare Caqueret falso nove, in attesa dell’imbucata per Douvikas, peccato il greco non angoli a sufficienza il tiro e centri in pieno Turati. Confronto cerebrale tra Como e Sassuolo, organizzati con diligenza in mezzo al campo.

Bakola in offside, si resta sullo 0-0

Solamente le giocate di Benja Dominguez a sfidare costantemente le doti in marcatura di Couto hanno permesso di trovare varchi utili per avanzare. Un’avanzata progressiva dei neroverdi con Adzic sul fronte destro con soli tre tocchi ha trovato Bowie in profondità con servizio puntale per l’arrivo di Bakola: destro aperto di prima intenzione e gol che aveva mandato per un istante il Como sotto in casa al 40’. Infatti il fuorigioco dell’attaccante scozzese sul servizio per il centrocampista francese ha annullato tutto, mentre uno squillo di Kambwala di testa ma a lato di poco ha chiuso il primo tempo 0-0.