Dovbyk: "Darò tutto per vincere il derby. Ritorno in Champions obiettivo importantissimo"

vedi letture

Artem Dovbyk, nuovo centravanti della Roma, ha parlato degli obiettivi per la stagione che sta per iniziare in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Nella Lazio gioca Castellanos, di cui lei prese il posto al Girona. È già pronto per il derby?

"Tutti sanno quanto è importante il derby, sia per i tifosi sia per il club. Posso solo promettere che darò tutto me stesso per vincere questa partita".

Vlahovic, Morata, Lautaro e uno tra Osimhen e Lukaku. Chi è l’avversario più duro per diventare il re dei bomber anche in Italia?

"Lautaro mi piace per il suo stile, la costanza con cui segna. Ma anche gli altri sono tutti forti, sono i migliori centravanti della A. Ma per me la squadra viene prima di tutto. Mi piace segnare tanto, ma se mi chiedete se il sogno è vincere il titolo di capocannoniere o lo scudetto non ho dubbi: lo scudetto".

La Roma ha come obiettivo il ritorno in Champions. Si è già prefissato un numero di gol sufficienti per trascinarla di nuovo lì?

"Un numero di gol da segnare ce l’ho in testa, ma non lo dico. Dobbiamo tornare in Champions: è un obiettivo importantissimo, da centrare a tutti i costi.

La Roma manca da troppo tempo".

Le prime impressioni su Daniele De Rossi.

"Mi piace per la sua mentalità, ha fame, è ambizioso, cerca di migliorarti. Con lui si lavora intensamente, sono sicuro che mi farà crescere ancora".

Cosa cambia da Michel a De Rossi?

"Non moltissimo, forse qualcosa nelle pressioni alte. Per un centravanti è più facile adattarsi ad un nuovo allenatore rispetto ad un centrocampista o a un difensore centrale. Al centravanti si chiede di aiutare la squadra e i centrocampisti, di proteggere la palla, di fare gol. Lo facevo al Girona e lo farò anche alla Roma".