Dybala e i 15 milioni di stipendio: sarebbe il 2° più pagato in Serie A. Poi Lukaku ed Eriksen

La richiesta di Paulo Dybala rischia di sparigliare le carte alla Juventus, portando su un altro asse - nuovamente - gli stipendi di tutta la Serie A. Perché i 15 milioni chiesti dall'argentino vorrebbe dire essere pagato come il primo degli "umani", considerando Cristiano Ronaldo attualmente fuori categoria per stipendio, con i 31 milioni assolutamente inarrivabili per nessuno in Serie A. Non sarebbe il più pagato di poco, Dybala: il terzo sarebbe Lukaku che ha 8,5 milioni di ingaggio più 1,5 di bonus (10 totali) e poi Eriksen, intorno ai 9 dopo l'arrivo a gennaio.

OTTO JUVENTINI - Nei primi dieci più pagati, ci sono solo i due interisti che vestono un colore diverso dal bianconero. E poi si inserisce Gianluigi Donnarumma, attualmente a 6 milioni di euro - rinnoverà? A prezzo inferiore? - a pari merito con Kalidou Koulibaly, inseguito dal Liverpool nelle scorse settimane, e Diego Godin, non certo il miglior acquisto di Marotta nella sua carriera. Insomma, un monopolio che racconta esattamente qual è la situazione attuale: la Juve comanda in lungo e in largo, ma ha troppi giocatori iper pagati perché il modello sia sostenibile. La Juve non vuole vincere, in Italia, ma stravincere, alzando l'asticella per rimanere irraggiungibile.

GLI STIPENDI PIÙ ALTI DELLA A

Ronaldo 31

Lukaku 8,5+1,5

Eriksen 8+1

De Ligt 7,5 (bonus per arrivare a 12)

Higuain 7,5 (bonus per arrivare a 9)

Dybala 7,3

Ramsey 7

Rabiot 7 (bonus per arrivare a 9)

Pjanic 6,5

Douglas Costa 6

Donnarumma 6

Koulibaly 6

Godin 6

Alex Sandro 5

Insigne 4,6

Nainggolan 4,5

Dzeko 4,5

Pastore 4,5

Ribery 4

Immobile 4

Milinkovic-Savic 4

Mertens 4

Bernardeschi 4

Danilo 4

Romagnoli 3,5

Chiellini 3,5

Matuidi 3,5

Cuadrado 3,5

Szczesny 3,5

Rugani 3,5