Dybala, c'è l'ok dagli ultimi test: va verso la convocazione in Roma-Cagliari

Buone notizie per la Roma, all'indomani della sfida rocambolesca pareggiata contro il Napoli di Allegri, allo stadio Maradona. Il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, ha ricevuto i segnali che si aspettava da Paulo Dybala. Come riporta Sky Sport infatti, il fantasista argentino ha effettuato nuovi test nella giornata odierna nei quali ha evidenziato di aver recuperato ormai completamente dopo il problema al polpaccio.

Dybala verso la convocazione con il Cagliari

L'ex Juve dunque viaggia spedito verso il ritorno totale in gruppo - oggi ha svolto lavoro parziale con il gruppo, come riferisce Il Tempo - e la conseguente convocazione per la sfida contro il Cagliari: secondo l'emittente, Dybala sarà convocato e partirà inizialmente in panchina contro i sardi di Pisacane, martedì sera.