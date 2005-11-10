Paulo Dybala, attaccante della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Tra le varie domande, l'argentino ha risposto anche sul talento puro di Vitinha e il suo peso nello scacchiere di Luis Enrique.

Dybala esalta Vitinha e il PSG

Da giocatore creativo, che giudizio dai su Vitinha e sulla sua influenza nel gioco?

"È ovviamente un giocatore di una qualità enorme, molto dinamico. Per il ruolo che ricopre, gira tantissimo, si muove. Per chi lo deve marcare a volte diventa molto difficile, per l'intensità con cui gioca. Oggi il PSG gioca con un'intensità molto alta e penso che lui sia il giocatore principale in questo ruolo, soprattutto per l'allenatore, per il compito che ha di portare la palla, di marcare e di muoversi. È molto bello vedere un giocatore così, perché l'intensità con cui lo fa non è per niente facile da mantenere".

Sei anche tu un giocatore creativo e molto offensivo. Pensi di avere maggiore libertà di esprimere il tuo talento nel calcio moderno? Il mister ti concede libertà di gioco?

"Sì, il mister ci dà delle indicazioni, soprattutto sulle zone in cui molte volte preferisce che noi ci muoviamo. Allo stesso tempo, soprattutto quando siamo vicini all'area, ci dà la libertà di muoverci e di creare le nostre giocate, soprattutto in avanti".