Dybala, riparte la caccia al primo trofeo in Europa: domani guiderà l'attacco della Roma

Nella sua carriera Paulo Dybala ha vinto tanto, ma gli manca però un’affermazione a livello internazionale con il club visto che alla Juventus non c’è riuscito: proverà a colmare questa lacuna quest’anno, con la Roma che domani (ore 18.45) a Salisburgo giocherà l’andata dei playoff di Europa League. In carriera - sottolinea l'edizione romana del Corriere della Sera - ha segnato in totale 20 gol nelle coppe europee: ai 2 in giallorosso ne vanno infatti aggiunti 18 realizzati con la Juventus. Contro il Salisburgo dovrebbe essere lui a guidare l’attacco romanista, insieme ad Abraham e a Pellegrini, anche se qualcosa in più sulla formazione che scenderà in campo la si potrà capire oggi dopo la conferenza stampa (ore 18.45) di Mourinho.