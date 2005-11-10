Ufficiale Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Ha firmato un contratto quinquennale

Affare fatto: l'accelerata data ieri sera ha dato i suoi frutti, Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juve. Acquisto dal Genoa per circa 18 milioni.

Jeff Ekhator (19 anni) è un nuovo giocatore della Juventus, la notizia adesso è ufficiale. Il club bianconero ha definito l'acquisto a titolo definitivo del giovane attaccante classe 2006 dal Genoa, per un affare da 18 milioni di euro circa, bonus compresi.

La nota della Juventus

A dare la notizia, la Juventus tramite i propri canali ufficiali: "Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il Club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031", si legge nella nota.

Le caratteristiche di Ekhator

Quindi il comunicato presenta anche un identikit di Ekhator: "Attaccante dotato di grande fisicità, rapidità e capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, Ekhator abbina un notevole senso del gol a un'importante attitudine al sacrificio per la squadra: caratteristiche che, abbinate alla giovane età, lo rendono un profilo di grande prospettiva. Nato a Genova a novembre 2006, la sua storia calcistica si sviluppa interamente nel capoluogo ligure: entra a far parte del settore giovanile del Genoa a soli otto anni, compiendo tutta la trafila delle categorie del vivaio rossoblu fino ad affacciarsi al mondo dei professionisti. Ad agosto 2024 arriva il momento del debutto ufficiale in Serie A, mentre due mesi più tardi festeggia la sua prima rete nel massimo campionato. Nel complesso, l'esperienza con la maglia del Genoa si chiude con un bottino di 57 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia e 5 reti messe a segno. Numeri che certificano continuità e precocità: è infatti l’unico classe 2006 ad aver collezionato almeno 50 presenze nelle ultime due stagioni in Serie A e, considerando gli italiani dei maggiori cinque campionati europei e delle rispettive seconde divisioni con almeno 50 apparizioni nell'ultimo biennio, Ekhator è in assoluto il più giovane. Un percorso di crescita costante che ha trovato immediato riscontro anche in chiave azzurra. Dopo essere stato un punto fermo delle selezioni giovanili dell'Italia, lo scorso 7 giugno è arrivata la soddisfazione dell'esordio ufficiale in Nazionale maggiore nella sfida contro la Grecia in cui è stato protagonista con un assist vincente. E adesso comincia una nuova avventura, a tinte bianconere. Benvenuto alla Juventus, Jeff!".