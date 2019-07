© foto di Dimitri Conti

Elif Elmas-Napoli, mancano solo le firme. Come riporta Sky Sport, il giovane centrocampista macedone non sarebbe infatti stato convocato dal Fenerbahce per l'amichevole in programma oggi pomeriggio contro il Boluspor. Un segnale inequivocabile sull'addio ormai vicino del classe 1999, pronto a intraprendere una nuova avventura con la maglia azzurra in Serie A.