Emergenza Coronavirus, Garcia: "Il pericolo qui non è ancora palpabile"

Rudi Garcia, allenatore dell'Olympique Lione, ha parlato ai microfoni del canale multimediale del club dell'eccezionale situazione nel mondo del calcio dopo la sospensione delle varie competizioni a causa della diffusione del Covid-19: "Possiamo solo concordare sul fatto che deve esistere una decisione unanime per tutti gli sport nazionali e internazionali, sul fatto che dobbiamo sospendere tutte le competizioni. Non sappiamo quando potremo tornare in campo per giocare, per ora possiamo solo allenarci e prepararci, fino a quando non avremo una data. È un momento molto complicato, non solo per noi ma per tutti".

Precauzioni - "Il dottore ha dato a tutti un termometro. I giocatori e lo staff devono misurare la temperatura due volte al giorno. Al minimo sintomo, informeremo il nostro staff medico. A tutti sono stati dati gel disinfettanti. Il pericolo non è ancora palpabile ma i giocatori, specialmente i giovani, devono stare molto attenti a se stessi e agli altri".

La reazione dei giocatori - "Ogni giocatore reagisce in base alla propria sensibilità. Alcuni sono molto più stressati di altri. L'obiettivo è quello di non raggiungere uno stato di psicosi. Ho visto quello che succede in Italia, dove tutti sono costretti a casa. Ci deve essere una consapevolezza. Devi essere un buon cittadino, pensare a te stesso e agli altri. Non sappiamo cosa ci riserveranno i prossimi giorni. Dobbiamo stare attenti, molto attenti".