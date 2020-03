Emergenza Coronavirus. Il presidente del Codacons alle pay tv: "File e serie in chiaro e gratuite"

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha lanciato una proposta alle pay tv per il periodo di quarantena. Queste le sue parole riportate da Fcinternews.com: "Milioni di cittadini sono costretti in questi giorni a rimanere a casa, a causa delle limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza Coronavirus. Crediamo sia opportuno, in questo momento di difficoltà, uno sforzo da parte delle pay tv per alleviare i disagi degli utenti e consentire loro di trascorrere in modo più sereno le giornate in casa. Per questo, chiediamo di rendere accessibile a tutti la visione in chiaro e gratuita di film, serie, documentari, programmi di intrattenimento e incontri sportivi attraverso smart tv, tablet, pc e smartphone, aiutando i cittadini a superare questa fase di emergenza".