Empoli a 90 minuti da un sogno. Andreazzoli-leader, come un anno fa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli non molla, continua a vincere e adesso sogna la permanenza in serie A. La squadra di Andreazzoli, nonostante il calendario più difficile, continua a macinare gol e vittorie: terza vittoria di fila, Caputo e compagni hanno battuto Fiorentina, Sampdoria e Torino. Nove punti per continuare a sognare quando mancano 90 minuti alla fine del campionato.

Andreazzoli è tornato dopo l'esonero e sta conducendo la squadra verso una salvezza che sembrava insperata fino a qualche settimana fa: le due sconfitte con SPAL e Bologna a fine aprile, sembravano indirizzare i toscani verso la serie cadetta. Poi è scattato qualcosa nella testa dei giocatori dell'Empoli, guidati da un maestro in panchina. Lo scorso anno quando è stato chiamato dal presidente Corsi, Andreazzoli ha iniziato a vincere tutte le partite ed ha portato l'Empoli in serie A.

Quest'anno la storia rischia di ripetersi: tornato dopo l'esonero di Iachini, il tecnico azzurro sta spingendo la squadra verso la salvezza. Domenica l'ultima sfida a San Siro contro l'Inter, con un orecchio che sarà teso verso Firenze: se il Genoa non dovesse vincere a Firenze contro la Fiorentina, l'Empoli potrebbe addirittura perdere a San Siro. Una cosa è certa, Andreazzoli non vorrà fare calcoli e vuole continuare a vincere e stupire.