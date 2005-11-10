Endrick, 105 minuti giocati e le parole di Mou: ma al Real quanto converrebbe cederlo in prestito?

"Non servono prestiti, Endrick esploderà qui a Madrid". Jose Mourinho si è espresso chiaramente, senza giri di parole, in merito a quella che resta la sua idea sul futuro del brasiliano. Il tecnico del Real non vuole sentire neanche parlare di eventuali prestiti durante il mercato di gennaio ma andando a vedere quelli che sono stati, fino a oggi, i numeri del brasiliano, viene da porsi più di una domanda.

105 minuti tra Liga e Champions

Endrick non è certo un titolare al Real Madrid, anzi. In questo avvio di stagione, anche a causa di un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box fino al 4 settembre, l'esterno d'attacco ha messo insieme soltanto 105 minuti: 74 in campionato, con zero gol e zero assist, frutto di due presenze, e 31 in Champions League, la settimana scorsa all'Olimpico contro la Roma, quando il suo ingresso in campo ha cambiato la partita. Una prestazione, quella contro i giallorossi, che ha convinto Mourinho a regalargli una maglia da titolare contro il Siviglia in Liga, primo passo verso una stagione totalmente diversa da quella fatta fino a questo momento.

Il prestito converrebbe al Real Madrid?

Diversamente a quanto successo con Nico Paz prima e, facendo un altro esempio, con Mastantuono poi, il Real Madrid ha scelto di non cedere Endrick a un altro club per valorizzarlo al meglio, ma visto il poco spazio e ciò che è accaduto a gennaio 2025, la domanda sorge spontanea. Far fare un'altra esperienza altrove, dopo quella al Lione, al giovane brasiliano, non sarebbe forse un'idea migliore rispetto al fargli trascorrere la maggior parte del tempo in panchina al Bernabeu? Mourinho avrà altri mesi per trovare la risposta e molto dipenderà da quanto Endrick verrà utilizzato, ma intanto è giusto che altri club, Roma in primis, continuino a osservarlo da vicino, per capire se potrà aprirsi uno spiraglio tra qualche settimana.