Eriksen dentro 5'? Condò: "Non so se Conte stia aspettando un segnale o se lo stia scaricando"

vedi letture

Dopo la gara tra Sassuolo e Inter, il giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky Sport della gestione di Christian Eriksen da parte di Antonio Conte, che anche oggi lo ha mandato in campo a cinque minuti dalla fine: "Non so se Conte stia cercando di recuperarlo anche mandandolo in campo pochi minuti in attesa di un segno da parte sua o se gli voglia far capire che l'unico spazio che può avere è questo, invitandolo di fatto ad andare via".