Esami per Conceicao, la Roma blinda Lulli, volto nuovo in casa Milan? Le top news delle 13

Il Milan torna a stringere per Markus Krosche dopo la sua separazione dall’Eintracht Francoforte, la Juventus attende gli esami alla spalla di Francisco Conceicao e la Roma accelera per il rinnovo di Emanuele Lulli, uno dei giovani che più hanno convinto Gian Piero Gasperini in questo avvio di stagione. Di seguito le notizie più importanti della mattinata.

Milan, Krosche torna in pole per il ruolo di Head of Football

L’uscita di Markus Krosche dall’Eintracht Francoforte riapre concretamente la strada verso il Milan: i contatti con il club rossonero si sono intensificati dopo le dimissioni e l’ipotesi di un accordo era già stata impostata a giugno, quando il dirigente era stato individuato insieme a Ralf Rangnick come profilo ideale per rafforzare l’organigramma voluto da Cardinale. Secondo quanto raccolto da TMW, anche su ruolo, responsabilità e poteri le parti avrebbero trovato una quadra nelle ultime settimane. Resta da risolvere il nodo dell’uscita definitiva dall’Eintracht, che dispone di una clausola da 3 milioni di euro. Krosche, che ha motivato l’addio con la necessità di un cambiamento dopo oltre cinque anni impegnativi, potrebbe dunque ripartire da Milano, dove avrebbe già avallato in estate la scelta di Ruben Amorim per la panchina.

Juventus, Conceicao al JMedical: si teme una lussazione alla spalla

Sono in corso gli accertamenti medici per Francisco Conceicao, arrivato al JMedical per valutare l’infortunio alla spalla rimediato durante la sconfitta contro la Lazio. Il sospetto è quello di una lussazione: gli esami chiariranno l’entità del problema e i possibili tempi di recupero dell’esterno portoghese, finora impiegato nove volte in stagione, con un gol e un assist in 525 minuti. Contro i biancocelesti è entrato al 67’, quando la partita era ormai compromessa, senza particolari responsabilità sul risultato finale.

Roma, rinnovo fino al 2031 per Lulli: da possibile prestito a risorsa di Gasperini

La Roma vuole blindare Emanuele Lulli e ha avviato i colloqui per prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2027, fino al 2031: l’ingaggio potrebbe avvicinarsi al milione di euro a stagione, bonus compresi. Soltanto pochi mesi fa il classe 2007 sembrava destinato al prestito all’Avellino, ma le prestazioni in precampionato hanno convinto Gasperini e Gritti a trattenerlo a Trigoria. «Tu non te ne vai da qua, tu resti», gli avrebbe detto il tecnico, che in seguito ne ha esaltato le qualità atletiche e la resistenza. Con 401 minuti in campionato, appena venti in meno di Wesley, e il gol segnato contro il Genoa, Lulli si è ritagliato uno spazio significativo: ora la dirigenza punta a trasformare la sua crescita in un investimento di lungo periodo, anche alla luce dell’interesse di altri club.