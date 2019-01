ESCLUSIVA TMW - Accardi: "Lazio, Wesley bel colpo. Ma vale 10 milioni non 20"

© foto di Federico De Luca

La Lazio pare aver chiuso per il brasiliano Wesley, attaccante classe '96 in forza al Bruges che approderà a Roma da giugno. Elevato il costo dell'operazione, intorno ai venti milioni. Del giocatore sudamericano abbiamo parlato con Beppe Accardi, agente ed esperto di calcio belga. "E' un buon attaccante, ha fisico e struttura", dice a Tuttomercatoweb.com. "Ha una buona capacità di lottare dentro l'area, la forza non gli manca. E' un bel colpo per la Lazio".

Si completa bene con Immobile?

"Sì, ha le caratteristiche per formare una buona coppia con l'ex granata. Immobile è più duttile e cerca gli spazi, Wesley è più di peso"

Chi le ricorda?

"Mi ricorda proprio Tare, ha quelle caratteristiche di gioco".

Venti milioni sono tanti per Wesley?

"Parlando del campionato belga, in effetti mi sembrano tanti. Credo che oggi il valore del giocatore sia di dieci milioni. Ma la Lazio avrà certamente fatto tutte le sue valutazioni".