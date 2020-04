esclusiva Berni ricorda Vendrame: "Saliva sul pallone coi piedi e scrutava il campo"

Sabato scorso si è spento Ezio Vendrame, l'ex giocatore del Vicenza che, negli anni Settanta, per qualità tecniche e stile di vita veniva definito il George Best italiano. Intervenendo al TMW News lo ha ricordato Fabrizio Berni, suo compagno di squadra al Vicenza: "Ho giocato tre stagioni insieme a lui. Erano gli anni della contestazione ed Ezio un po' per una sua infanzia difficile e un po' per un'attitudine naturale ha incarnato uno spirito ribelle. Non si è fatto mancare nulla, era al di fuori degli schemi: gran fumatore e bevitore, spesso in compagnia di belle ragazze. Come calciatore aveva estro e fantasia. Per diventare veramente importante gli sono mancati sacrificio e dedizione. Con un'altra mentalità avrebbe avuto forse una carriera più fortunata, ma non sarebbe stato comunque Ezio Vendrame".

Quali aneddoti ci racconta?

"Durante la partitella del giovedì spesso era protagonista di una gag che mandava in bestia il tecnico Puricelli ma che faceva divertire tutti. In possesso della palla all'improvviso si fermava e saliva sopra il pallone con tutti e due i piedi, metteva la mano sopra gli occhi a mo' di visiera, scrutava il campo e poi ripartiva tra le risate di tutti. Appassionato di chitarra, durante le trasferta in fondo al pullman spesso cantava e fumava. E' stato in definitiva una persona buona, che non ha mai pronunciato una parola di invidia nei confronti di nessuno"