esclusiva Casale: "Gattuso? Ora serve una scelta forte. Fu un errore mandar via Benitez"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Pasquale Casale, ex calciatore del Napoli. Fari puntati con lui sulla crisi della squadra di Gattuso: "I motivi sono diversi - ha detto - anche di natura fisica: non c'è continuità di gioco e poi ci sono contraddizioni tattiche, visti i cambi di modulo. Prende tanti gol anche per un problema strutturale, non ci sono i mediani che servirebbero per la fase difensiva. E cambiando spesso sistema di gioco si perdono certezze".

Che cosa pensa del futuro di Gattuso?

"Ad un tecnico bisogna dar fiducia oppure va mandato via. Perchè è vero che la squadra è col tecnico però se il gruppo percepisce che non c'è la fiducia della società potrebbe danneggiare la squadra. Se ci si crede gli si rinnova il contratto per dargli froza anche a costo di rescindere poi a fine campionato. Benitez per il futuro? Credo che fu un errore mandar via lo spagnolo. I successi del Napoli sono stati costruiti da lui. E' stato il primo a tornare alla difesa a quattro in Italia e a portare il giro palla. E' stato competitivo per tutti gli obiettivi con il Napoli".

Clicca sotto per guardare l'intervento completo di Casale