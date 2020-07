esclusiva Cristofoletti: "Questione di tempo per Carlos Augusto-Monza. È fuori categoria per la B"

"Gytkjaer è nato da un'intuizione durante il periodo di lockdown". A dirlo è Angelo Cristofoletti, socio e agente di Football Factory, società di intermediazione che ha portato il danese al Monza. "Il merito è del nostro staff di scouting, molti club di Serie A ci hanno chiesto degli attaccanti, nel rapporto che c'è con Antonelli è uscito questo nome, c'è stata una fase di studio, un viaggio per vederlo dal vivo e la consacrazione".

Per la B sembra un colpo fuori categoria.

"C'è la consapevolezza di portare un giocatore importante, maturo. Poi il Monza deve giocarsi il campionato, non ha vinto per censo, ma conoscendo la priorità... Il calcio lo hanno fatto ad altissimi livelli".

E Carlos Augusto?

"Valgono le parole del mio amico ed agente del calciatore Rafael Brandino, pare un'operazione abbastanza delineata, in Serie B c'entra poco, è un giocatore importantissimo. C'è un binario per arrivare in porto nel breve termine".

Il Corinthians ha chiesto di più?

"No, con le cifre ci siamo. Non è un discorso economico".

Il mercato sembra fermo...

"Alcuni club lo sono, per varie motivazioni. Con il campionato concluso le società si muoveranno".

Nella scuderia avete anche qualche giovane, mi viene in mente Cangiano.

"Sì, ma non c'è solo lui. Ghazoini del Torino andrà in ritiro con la prima squadra, è molto interessante, ha forza fisica e tenacia. Puntiamo molto anche su Semeraro dell'Ascoli, Santese della Roma, Asslani dell'Empoli e Jean Freddi Greco del Torino. Per Ndiaye, portiere dell'Atalanta. Per lui abbiamo richieste dalla B".