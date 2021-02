esclusiva Antov al Bologna, l'intermediario: "Un combattente. Trattativa lampo, pure notturna"

Angelo Cristofoletti, agente e intermediario di mercato, ha curato l'operazione per il trasferimento del difensore Valentin Antov, classe 2000, dal Cska Sofia al Bologna. E prima ancora quello di Adolfo Gaich dal Cska Mosca al Benevento. A Tuttomercatoweb.com ha raccontato alcuni particolari sull'affare Antov: "E' stata una trattativa lampo iniziata domenica e che si è poi protratta l'intera notte. Tutto parte da lontano, nel senso che il ragazzo aveva riscosso l'interesse di vari club italiani dopo le grandi prestazioni in Europa League contro la Roma. Per la nostra agenzia Football Factory curavo questa trattativa anche per i miei rapporti consolidati col club e col presidente Ganchev e ho avuto l'intuizione di avviare un discorso con un club italiano importante che era molto interessato a Antov già ai primi di gennaio e che era proprio alla ricerca di un difensore centrale giovane di piede destro e che avesse già esperienza internazionale. Questa trattativa ha avuto un momento di stallo nel pomeriggio di sabato e allora ho deciso di proporlo al Bologna perchè ritenevo che le qualità tecniche del ragazzo si avvicinassero all'idea di calcio di Mihajlovic e del direttivo tecnico dei rossoblù. Così ho avuto contatti con la società emiliana e nella giornata di domenica abbiamo intavolato questa operazione che è andata avanti tutta la notte per poi trovare una quadra nella giornata di lunedì. Le problematiche erano tante, la lingua, le culture diverse e soprattutto il fatto che il CSKA Sofia si sta giocando il campionato. Privarsi del proprio capitano non era proprio semplice. Quindi ho dovuto fare dei piccoli passi, step by step, rispettando i tempi del club bulgaro. Insieme col presidente Ganchev ho parlato col ragazzo e così anche la società ha capito che il progetto Bologna era interessante, con la possibilità per il ragazzo di lavorare con un tecnico preparato come Mihajlovic che non ha mai guardato la carta d'identità dei calciatori allenati. Fondamentale è stato l'appoggio del presidente Ganchev che con grande rapidità è riuscito a convincere tutto il board del CSKA Sofia e un plauso anche al management del Bologna che ha fatto questa operazione lampo e a fari spenti".

Antov è un talento che ha esordito in prima squadra a 15 anni: c'è chi lo paragona a Skriniar, che ne pensa?

"E' un difensore che fa della forza fisica ma anche delle qualità tecniche le sue armi migliori. Infatti quando giocava nelle giovanili talvolta veniva utilizzato da centrocampista. E' un giocatore che ha già più di 80 partite con il CSKA ed è un grande leader, era il capitano della squadra più blasonata del campionato bulgaro. Secondo molti addetti ai lavori ha grandi prospettive. Ha entusiasmo e vuol vincere questa sfida. Presto conoscerete la sua vena da combattente"