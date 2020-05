esclusiva Keirrison: "In Europa avrei potuto fare di più ma non ho rimpianti"

Forse non tutti si ricordano di Keirrison de Souza Carneiro ma nel 2009 è stato uno degli attaccanti più ricercati del mercato internazionale fino a quando a sceglierlo non fu il Barcellona. A 21 anni ebbe la possibilità di affacciarsi al calcio europeo, senza però riuscire mai a indissare la casacca blaugrana. Prima un prestito fallito al Benfica, e poi nel 2010 l'arrivo alla Fiorentina di Prandelli. Un paio di gol e una decina di presenze non portarono al riscatto e dopo quella esperienza non giocò mai più nel Vecchio Continente. "Avrei potuto fare di più in Europa - ha dichiarato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com - ma forse avrei meritato anche qualche occasione in più".

Prima di tutto come sta? Il Coronavirus sta colpendo duramente il Brasile.

"Fortunatamente io e la mia famiglia stiamo benissimo. Però non ci scordiamo di cosa sta accadendo intorno a noi e ogni giorno preghiamo per tutti coloro che hanno perso qualcuno in questo momento di emergenza".

Come sta vivendo questi giorni complicati?

"Rispettando il tempo a disposizione e prendendomi cura di me e della mia famiglia in un momento come quello che stiamo attraversando".

Ha dei rimpianti del tuo arrivo a Barcellona?

"No, nessuno".

Cosa si ricorda della chiamata del Barça?

"Mi ricordo che uno dei migliori club al mondo, acquistò uno dei migliori attaccanti in circolazione".

Il Barcellona potrebbe vendere il tuo connazionale Arthur alla Juventus, cosa pensa di lui? Sarebbe un bel colpo per i bianconeri?

"Arthur è un atleta eccellente, uno dei migliori per quanto riguarda il Brasile ma anche in Europa. Se la Juventus dovesse acquistarlo farebbe veramente un ottimo affare".

Neymar alla fine tornerà al Barcellona?

"Non so se tornerà, non lo posso sapere. Però una cosa è certa, spero tanto che ci torni".

Chi è il giocatore più forte con cui ha giocato?

"Senza dubbio Marlos. Adesso gioca nello Shakhtar Donetsk e ha avuto successo in Europa. Io ci ho giocato insieme al Coritiba".

Quali sono i suoi piani per il futuro? Allenatore, agente o altro?

"Mi piacerebbe fare il dirigente ma in realtà sono attratto anche dal campo. Ho seguito diversi corsi e mi sto preparando per poter eventualmente lavorare in diverse aree del calcio".

Pensa che quando sarà finita la pandemia tornerai in Europa magari anche per tornare a visitare Firenze?

"Sì ci siamo già tornati spesso in passato e con la mia famiglia vorremmo tornare dopo l'emergenza. Stiamo pregando affinché questa crisi passi anche in Italia perché amiamo il vostro paese".