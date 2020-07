esclusiva Lucchesi: "Roma, non ci sono alibi. Sartori? 15 anni fa lo consigliai ai viola"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Fabrizio Lucchesi. Con lui, da ex giallorosso, abbiamo parlato inizialmente della crisi della Roma: "In queste situazioni - ha detto - la responsabilità è allargata e diffusa. La situazione in cui versa la Roma fa pensare ad un brutto finale di stagione. L'aspetto societario determina perchè in un clima di incertezza è dura tirar fuori il meglio. L'impressione però è che tutti aspettino di arrivare alla fine questa stagione. In realtà ci sono tante gare da giocare e queste prestazioni non sono tollerate. I problemi sono tanti ma non devono esserci alibi. Prestazioni come quelle di ieri quando hai la maglia della Roma non vanno bene, non devono esserci alibi legati alle incertezze societarie".

Cambiando tema quale altro aggettivo trovare per l'Atalanta?

"Solo aggettivi positivi per quanto la nostra cultura umanistica ci possa aiutare. Gasperini ha la capacita di alzare sempre l'asticella, la società è un modello, un'officina: crea calciatori, li vende o sa anche trattenerli. Lascerà un segno nelle nostre memorie storiche negli anni futuri".

Il ds Sartori meriterebbe un grandissimo club?

"Dico solo che quando ero dg della Fiorentina quindici anni fa e i Della Valle avevano messo in discussione Galli io lo avevo indicato insieme a Corvino. Quello con Sartori fu il primo colloquio che fu fatto dai Della Valle. Lo reputo da tempo uno dei migliori. Il terzo nome che avevo proposto era quello di Fabrizio Larini. Poi i Della Valle scelsero Corvino".

Clicca sotto per guardare