esclusiva Pisanu: "Malta movimento calcistico in crescita. Ora mi sento pronto per l'Italia"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Andrea Pisanu ex di Cagliari e Parma e ora tecnico dello Sliema Wanderers a Malta. "Siamo primi in classifica dopo sette giornate - ha detto - e sono molto contento, ci godiamo il momento. Qui per fortuna non abbiamo quei grandi problemi dell'Italia: non c'è lockdown ma solo regole ben precise da seguire e la vita va avanti per così dire abbastanza normalmente. Per quanto riguarda il calcio maltese il movimento sta crescendo molto, ci sono grandi investimenti, ora i giocatori iniziano ad essere di buona caratura; Mangia è il ct della nazionale e per fare un paragone ci si sta avvicinando al livello dei club di C che possono vincere il campionato o a quelli di B che devono salvarsi".

Il calcio italiano di oggi come le sembra?

"Sempre affascinante, poi essendo vicini all'Italia si sta sempre aggiornati. E' chiaro che il covid condiziona ma è sempre un torneo importante e interessante. Seguo ovviamente il mio Cagliari che mi sta piacendo, dopo un periodo di adattamento alle nuove idee del tecnico. E il Bologna ha preso una bella fisionomia, sa far crescere i giovani ed ha una visione a lungo termine".

Sogna di tornare in Italia e allenare da noi?

"Mi piacerebbe ma ora voglio fare il mio percorso. Malta è una bella palestra, ti confronti anche con partite importanti e tecnici bravi. A marzo finisco il corso Pro, mi sento pronto pure per l'Italia però sono aperto a tutto e tutti. Non escluderei qualche altra esperienza nuova all'estero, il calcio è ovunque se puoi lavorare bene".