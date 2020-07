esclusiva Saudati: "Ibra fondamentale. Rangnick? Da vedere, noi tatticamente i migliori"

Il Milan al centro della nostra intervista a Luca Saudati ex attaccante cresciuto con i rossoneri e che ha poi vestito le maglie di Empoli e Atalanta. "La squadra sta ottenendo ottimi risultati - dice a Tuttomercatoweb.com - ed è bella da vedere anche attraverso le prestazioni dei singoli che si stanno esprimendo bene. Ibra? Una figura importante in una squadra che ha peccato un po' di personalità. Riesce a tirar fuori il meglio da tutti e bisognerà ripartire da lui, indipendentemente da età e infortuni. Bravo Rebic, è cresciuto molto e si sta imponendo come finalizzatore. Pioli sta facendo bene nonostante non abbia una rosa da primi cinque posti. Rangnick? Non lo conosco a fondo, va visto nel nostro campionato che è più difficile rispetto ad un torneo di terza fascia come la Bundesliga. In Italia ci manca qualcosa a livello fisico e di intensità ma dal punto vista tattico siamo ancora i migliori. Lo voglio vedere prima di giudicare, ha metodi diversi e non so quanto potrà incidere anche su una rosa come quella del Milan".

