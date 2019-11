ESCLUSIVA TMW - Sordo: "Forse a Mazzarri sta sfuggendo di mano la situazione"

© foto di Lorenzo Marucci

Il Torino cerca l'impresa con la Juve. I granata sono in crisi ma proveranno il grande colpo nel derby della Mole in programma domani sera. "Non merita questa situazione, era partito bene posizionandosi subito in alto in classifica", dice a TMW Gianluca Sordo, prodotto del settore giovanile del Toro. "Si pensava ad un campionato in cui potesse entrare nelle prime 5-6 posizioni".

Che spiegazioni si è dato a queste difficoltà?

"E' difficile sbilanciarsi, comunque con la rosa che ha, credo potesse essere in una posizione migliore. Non dico nelle prime 3-4 ma comunque più in alto. Ora arriva una gara importante in cui cercherà di riscattarsi però non è facile anche perché la Juve può anche non giocar bene ma qualcosa dal cilindro riesce sempre a tirar fuori con i suoi campioni".

Che pensa di Mazzarri?

"Fino all'anno scorso e ad inizio stagione pensavo positivo e che avesse preso in mano la situazione. Ora sinceramente non mi sembra che sia così. Il presidente Cairo lo ha difeso e all'interno del club ne sanno certamente più di noi. Ora vedo che gli sta scappando la situazione di mano. A questo punto dell'annata si pensava ad altro dal punto di vista della classifica".

E Gattuso come lo vedrebbe come eventuale sostituto?

"Al Milan ha dato un'impronta: la squadra magari non giocava grandi partite, ma come impegno, determinazione e grinta aveva le caratteristiche di Gattuso. Il suo Milan era carico e voglioso. E per la piazza di Torino potrebbe essere la persona giusta. Il Torino è sempre stato una squadra in cui la determinazione non è mai mancata".