ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Io il più rispettato da Cellino. Ma solo per l'età..."

Anche Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori interviene sulla questione Cellino, il presidente del Brescia che ha deciso di esonerare di Corini per ingaggiare Diego Lopez. Salgono così a 41 i tecnici di Cellino in 29 anni di calcio. Tra questi allenatori c'è stato anche - al Cagliari - lo stesso Ulivieri: "Devo dire - racconta col sorriso sulle labbra a Tuttomercatoweb.com - che una volta mi fece restare male. Mi disse: 'Lei, insieme a Mazzone, è l'unico allenatore che ho rispettato'. Lo ringraziai, ma lui ribattè: 'Mica per le sue capacità di allenatore. Lo dico solo perchè avete una certa età e entrambi potreste essere mio padre'. Mi ero inizialmente ringalluzzito ma poi ci rimasi male...".

In generale invece che pensa del mangia-allenatori Cellino?

"Intanto dico che sono affezionato sia a Corini che Diego Lopez che hanno fatto il corso con me a Coverciano. Lopez è stato anche un mio giocatore al Cagliari. Sono vicino pure a Corini perchè so quanto soffra un allenatore al momento dell'esonero. Credo che Cellino cambi per la ricerca di una stimolazione continua. E al tempo stesso sono convinto che non venga intaccato il valore del tecnico perchè poi spesso il presidente, dopo qualche tempo dall'esonero, richiama il vecchio allenatore. In ogni caso il tecnico, ovunque, è sempre a rischio, viene costantemente messo in discussione. Se ne parlava a Coverciano due giorni fa: Velasco spiegava come in Argentina si chiedano se sia meglio Maradona o Messi, in Italia invece nei bar si parla di tattica, di sostituzioni e quindi di allenatori".