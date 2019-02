Chiacchierata a TMW su vari temi con Furio Valcareggi. A partire dal ko di ieri sera della Juve: "Non me l'aspettavo ma al ritorno può decidersi ai rigori, la Juve due gol li fa. Ora dico 60 Atletico e 40 Juve. Simeone? E' astuto, lui si esalta se c'è combattimento e i suoi sono addestrati al combattimento dal primo all'ultimo".

Poi su Sarri e la Roma: "E' una possibilità. Sarri sta bene ovunque, se riesce a gestire meglio i calciatori. Lui parte con 11 e arriva con 10 e mezzo. A Napoli è successo questo".

Che pensa della vicenda Icardi?

"Spalletti è un amico da sempre e non posso dargli consigli. Io sarei stato però con Icardi perchè gli allenatori devono stare con i calciatori. All'Inter avrei detto: mi togliete venti gol. Lui deve stare con me con la fascia e a fine stagione fate quel che volete. Non posso rinunciare ad un potenziale di venti gol. Senza la fascia l'ho perso".

