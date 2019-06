ESCLUSIVA TMW - Ventola: "Con Conte l’Inter cambierà la mentalità"

Fonte: Dall’inviato Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Morini

Nicola Ventola, ex attaccante tra le altre di Inter e Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW a margine di Pitti Uomo, in corso di svolgimento a Firenze. Diversi i temi trattati, tra cui le nuove scelte in casa Inter:

Cosa ne pensi del nuovo corso nerazzurro?

"A chi non piace? È uno che ha ottenuto risultati, sa cosa vuole, ha rispetto delle regole. Secondo me vedremo una squadra che potrà lottare per tutti gli obiettivi. Conte è uno ambizioso, saprà portare quella mentalità che magari Spalletti non è riuscito a dare, nonostante sia un ottimo allenatore anche lui".

Da ex attaccante cosa pensi del caso Icardi e cosa dovrà fare l'Inter? E cosa pensi su Lukaku?

"Lukaku è un attaccante che a me piace tantissimo, fa gol, fa salire la squadra, ha delle caratteristiche interessanti e può giocare da prima o seconda punta. Se Conte dovesse fare il 3-5-2, lui potrà giocare in entrambe le posizioni. Sono successe cosi tante cose con Icardi, il giocatore non si discute ma con questa situazione non c'è più futuro per un giocatore che ha fatto tanti gol e ha dato tantissimo all'Inter".

Questa Inter potrà avvicinarsi e insediare la Juve?

"Con Conte quel qualcosa in più sarà dato. La Juve ha una rosa ampia e ha tanti cambi. L'Inter in questa campagna farà tre o quattro acquisti, negli anni avrà una rosa competitiva e importante, con 22-23 giocatori quasi tutti titolari. Secondo me quel gap ci sarà anche l'anno prossimo".

Quando vedremo il Bari in A?

"Ho fatto una storia passando per il San Nicola, con la canzone dedicata alla A. È il mio sogno da bambino. Io ci ho giocato, lo tifo, ma farlo in serie A sarebbe una cosa spettacolare. Se De Laurentiis riuscirà ad ottenere la promozione ci saranno questi conflitti di interessi, poi si vedrà. Pensiamo ad arrivare in B".