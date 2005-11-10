Europa League, i parziali delle 21: troppa Real Sociedad, Fonseca giù. Italiano sorride
Yvonne Alessandro
Finiscono qui i primi 45 minuti delle partite delle 21:00, in programma per il terzo turno di League Phase di Europa League. Resiste il pari a reti bianche in 2 scontri differenti e paralleli. Mentre il Milan si trova sotto di una rete in casa del Bournemouth, Kitano sta portando il Salisburgo verso la vittoria sul Celje, la Real Sociedad travolgente con la doppietta di Sergio Gomez e Luka Sucic - cugino di Petar dell'Inter - con triplo assist di Oyarzabal.
Vincenzo Italiano trova il vantaggio sul Crystal Palace al 45'+2 con Ndidi, chiudendo avanti al rientro negli spogliatoi. Il Benfica si è lasciato riprendere prima dell'intervallo dai ciprioti dell'Omonia con Kakoullis (42'), Hoffenheim che allo scadere del primo tempo buca il Lione di Paulo Fonseca. I bulgari del Levski stanno stupendo in trasferta dal Viktoria Plzen.
I parziali delle 21
Besiktas - Crystal Palace 1-0
45'+2 Ndidi (B)
Bournemouth - Milan 2-0
7' Kluivert (B), 32' rigore Tavernier (B)
Celje - Salisburgo 0-1
9' Kitano (S)
Celtic - Celta Vigo 0-0
Hoffenheim - Lione 1-0
45'+4' Kramaric (H)
Jagiellonia - Anderlecht 0-1
21' Cvetkovic (A)
Lillestrom - Real Sociedad 0-3
25' Sergio Gomez (R), 27' Sergio Gomez (R), 33' L.Sucic (R)
Olympiakos - Sparta Praga 0-0
Omonia - Benfica 1-1
14' autogol Nego (B), 42' Kakoullis (O)
Viktoria Plzeň - Levski 0-1
44' Everton Bala (L)
I finali delle 18:45
Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-4
21' Byskov (AZ), 27' Patati (AZ)
Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-4
25' Buschi (N), 33' Beljo (D), 37' Beljo (D), 45' Linssen (N), 54' Linssen (N), 80' Chery (N)
Ferencvaros - Torreense 4-1
20' Dele (F), 23' Pozo (T), 58' M.Gomez (F), 80' autogol Mohamed (F), 89' Lisztes (F)
Juventus - Rennes 2-2
5' Celik (J), 15' Tamari (R), 43' Dia (R), 67' rigore Woltemade (J)
Lech - Sunderland 1-1
2' Tuterov (S), 70' Bengtsson (L)
OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2
35' Hofmann (B), 38' Hofmann (B)
Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0
45'+1 rigore Florucz (U), 60' Guilherme Smith (U), 77' Aquino (U), 81' Guilherme Smith (U)
Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0
13' Diakite (S)